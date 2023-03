Waldkindergarten bei Stammbach: Heute Infotermin

Kinderbetreuung, die gleich drei Landkreisen entgegenkommt: Am Schnittpunkt der Landkreise Hof, Bayreuth und Kulmbach soll ein neuer Waldkindergarten entstehen. Und zwar in Stammbach Träger ist SySTEP aus Hof, der im September am Weißensteinturm bei Stammbach seinen inzwischen zweiten Waldkindergarten eröffnen will. Dort soll dann Platz für 20 Kinder von zweieinhalb bis sechs Jahren sein.

Die Erfahrungen der Erzieher mit dem Waldkindergarten sind erstaunlich. Ausgerechnet schlechtes Wetter ist bei den Kindern am beliebtesten. Matschepampe anrühren, Regenwasser umleiten und kleine Lager bauen macht ihnen besonders Spaß. In dem neuen Waldkindergarten soll es täglich von 7 Uhr 30 bis 14 Uhr 30 raus gehen an die Luft. Heute (20.03.) gibts einen Infotermin direkt am Weißenstein.