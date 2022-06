Waldhauptstadt 2022 / 2023: Wanderausstellung in Schwarzenbach am Wald

Die Mühe hat sich ausgezahlt – die Stadt Schwarzenbach am Wald darf sich in diesem und auch im kommenden Jahr „Deutschlands amtierende PEFC-Waldhauptstadt“ nennen. Die Auszeichnung erhalten Städte und Gemeinden, die sich in besonderer Form für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung engagieren und auf eine langjährige Bewirtschaftung ihrer Wälder nach den Standards des Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen zurückblicken können. Im Zuge der Auszeichung finden in Schwarzenbach am Wald einige Veranstaltungen statt. Aktuell gibt es eine Wanderausstellung „DenkMal im Wald! Kultur in der Natur“. Die Ausstellung zeigt 13 Schautafeln zu Bodendenkmälern im Wald und Relikten neuzeitlicher Industrie. Ihr könnt sie noch bis zu Ende des Monats im Rathaus besuchen.