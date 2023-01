Waldershof: Mann spricht vermeintlich Kinder vor Schule an

Es ist die Angst aller Eltern, dass ihren Kindern auf dem Schulweg etwas passieren könnte. In Waldershof im Landkreis Tirschenreuth hat sich die Schulleitung nun mit einem Schreiben an die Eltern gewandt. Schüler hätten von einem Mann berichtet, der Kinder an der Bushaltestelle Poppenreuth sowie direkt vor der Grundschule Waldershof angesprochen haben soll. Er soll die Kinder mit dem Versprechen eines Geschenks angelockt haben. Die Schulleitung weist daraufhin, dass die Schüler sich von fremden Personen fernhalten und aufeinander aufpassen sollen. Auch die Eltern sollten die Augen offen halten. Die Polizei Tirschenreuth ist bereits informiert, könne den Vorfall aber nicht bestätigen. Die Beamten nehmen die Situation jedoch sehr ernst, und prüfen den Sachverhalt derzeit. Sie hätten bereits mit den Eltern gesprochen, heißt es auf Anfrage.