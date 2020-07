Waldershof: Junger Mann rettet Dame das Leben

Eine 90-jährige Frau aus dem Kirchsteig in Waldershof hat einem jungen Mann ihr Leben zu verdanken. Der Mann hat sich gestern Nachmittag in der Nähe der Wohnung der Frau aufgehalten, als er einen Rauchmelder gehört hat. Dann hat er Rauch in der Wohnung entdeckt. Als er jemanden nach Hilfe rufen gehört hat, hat er so lange gegen die Türe der Wohnung geschlagen, bis die Bewohnerin die Tür aufgemacht hat. Die Frau hat sich zu ihrem Schutz in ein Zimmer zurückgezogen. Der Mann hat die Dame dann aus der Gefahrenzone gebracht und die Fenster in der Wohnung zum Durchlüften geöffnet. Dann hat er den Herd abgestellt. Ursache für die Rauchentwicklung war eine Kunststoffabdeckung auf dem Herd. Die Dame soll den Herd aus versehen mit dem Rollator angemacht haben.

(Symbolbild)