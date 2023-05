Walderlebnis-Zentrum Mehlmeisel: Neuer Bildungsort im Fichtelgebirge kann kommen

Der Wald als Ort der Ruhe und Entspannung, aber auch als schützenswertes Gut in Zeiten der Klimakrise: Das Bewusstsein für unsere Wälder ist auf jeden Fall geweckt. Gute Nachrichten fürs Fichtelgebirge kommen daher heute aus dem Bayerischen Landtag: Der Haushaltsausschuss hat sein OK für die Planung zum Walderlebnis-Zentrum in Mehlmeisel gegeben. Das teilt der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig mit.

9,6 Millionen Euro soll das Walderlebnis-Zentrum kosten und direkt gegenüber vom Wildpark Waldhaus Mehlmeisel entstehen. Es soll ein Bildungsort werden, um den Besuchern die Bedeutung des Forstes, den schonenden Umgang mit Ressourcen und das Thema Nachhaltigkeit näher zu bringen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg soll das Walderlebnis-Zentrum in Mehlmeisel betreiben.