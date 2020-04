Waldbrandgefahr steigt: Am Wochenende sind die Luftbeobachter wieder unterwegs

Strahlend blauer Himmel und angenehme Temperaturen sind für viele ein Trost in der Corona Krise, zusammen mit dem Wind ist der Sonnenschein aktuell aber für unsere Wälder ein Problem. Die Laubbäume haben noch keine Blätter, die Sonnenstrahlen dringen oft bis auf den Boden vor und zusammen mit dem Wind trocknet die Sonne die Böden aus. Das macht den Bäumen Probleme, aber vor allem steigert es die Waldbrandgefahr. Für ganz Oberfranken gilt seit Tagen mindestens die Gefahrenstufe drei von fünf – in Teilen wie dem Frankenwald sogar die zweithöchste Stufe vier. Deshalb überwacht die Regierung von Oberfranken unser Wälder in Frankenwald, Fichtelgebirge und Fränkischer Schweiz aus dem Flugzeug heraus. Wegen Corona fliegt der so genannte schnelle Einsatzhubschrauber, den steuert ein Pilot der gleichzeitig Luftbeobachter ist. Übers Wochenende werden viele Spaziergänger und Sportler im Wald erwartet, für sie alle gilt, kein Feuer, nicht rauchen, aber auch Augen offen halten und selbst sofort Alarm schlagen, wenn man im Wald ein Feuer entdeckt.