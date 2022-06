Waldbrandgefahr: Keine Sonnwendfeuer in Marktredwitz

Bei den sommerlichen Temperaturen zieht es im Moment viele Menschen zum Spazierengehen oder Wandern in die Wälder der Euroherz-Region. (…)

Wegen hoher Waldbrandgefahr: Regierung von Oberfranken ordnet Luftbeobachtung an

Luftbeobachtung wegen Waldbrandgefahr: Feuerwehren im Landkreis Wunsiedel bereiten sich vor

An diesem Wochenende wird es heiß in der Euroherz-Region. Dadurch steigt in vielen Gebieten auch die Waldbrandgefahr. Der Deutsche (…)