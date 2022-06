Nach Hof und Marktredwitz verbietet nun auch Schwarzenbach an der Saale offene Feuer. Lagerfeuer, Sonnwendfeuer oder andere Feuerstellen seien untersagt. Grillen bleibt erlaubt, wenn die Grillkohle ordnungsgemäß abgelöscht wird. In Schwarzenbach an der Saale und Marktredwitz gelten diese Allgemeinverfügungen bis Mitte Juli, in Hof sogar bis Ende August. Wie die Stadt Schwarzenbach an der Saale mitteilt, können Verstöße mit einem Zwangsgeld von 200 Euro bestraft werden.