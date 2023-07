Waldbrandgefahr: Diese Stellen sind besonders gefährlich

Hitze bei Temperaturen teilweise über 30 Grad, dazu kommt in der Region die große Trockenheit. Die Waldbrandgefahr in diesen Tagen ist nach wie vor groß und bleibt es bis einschließlich Mittwoch. Christian König unser Wetter- und Klimaexperte… was ist denn besonders gefährlich?

Die Regierung von Oberfranken hat deshalb bis morgen (11.7.) Luftbeobachtungsflüge über den gesamten Regierungsbezirk angeordnet. Die Flüge finden nachmittags statt, wenn die Waldbrandgefahr wegen der steigenden Temperaturen am größten ist.