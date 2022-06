Waldbrandgefahr: Deutscher Wetterdienst warnt

Auch wenn es hier und da kleinere Regengüsse in Oberfranken gegeben hat – es ist weiterhin viel zu trocken. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb erneut vor einer sehr hohen Waldbrandgefahr. Das gilt für den gesamten Nordbayerischen Raum, also auch für Oberfranken.

Mehr als ernst, denn laut dem DWD müssen wir in der Region morgen (22.6.) schon wieder mit der höchsten Gefahrenstufe 5 rechnen. Chancen auf Entspannung bestünden frühestens ab dem kommenden Freitag, wenn vom Südwesten her Regen in die Region kommt. Die Bevölkerung ruft der Deutsche Wetterdienst auf, in Wäldern und auf Wiesen besonders vorsichtig zu sein: also keine Feuer, im Wald nicht rauchen, aufpassen beim Grillen und keine warmgelaufenen Fahrzeuge auf trockenem Gras abstellen!