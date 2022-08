Waldbrand zwischen Kirchenlamitz und Benk: Verbindungsstraße aktuell gesperrt

Erst am Montag waren zahlreiche Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks beim schweren Wohnhausbrand in der Hofer Innenstadt im Einsatz. Aktuell kämpfen die Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand zwischen Kirchenlamitz und Benk im Landkreis Wunsiedel an. Nach Angaben der Integrierten Leitstelle Hochfranken hatten Wanderer die Rauchentwicklung in dem Waldgebiet bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zwischenzeitlich standen laut ILS Hochfranken rund 1 500 Quadratmeter Fläche in Flammen. Da die Löscharbeiten in recht steilem Gelände stattfinden, erhalten die Einsatzkräfte zusätzliche Unterstützung von der Bergwacht. Die Verbindungsstraße zwischen Kirchenlamitz und Benk ist aufgrund der Löscharbeiten aktuell für den Verkehr gesperrt.