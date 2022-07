Waldbrand in Sachsen: THW Naila unterstützt Feuerwehr in Blumsberg

Wegen der anhaltenden Trockenheit kommt es in der Euroherz-Region immer wieder zu Wald- und Feldbränden. Auch im sächsischen Blumsberg kämpfen die Einsatzkräfte der Feuerwehren seit gestern (28.07.) gegen einen starken Waldbrand an. Nach aktuellen Medienberichten seien acht Löschhubschrauber im Einsatz. Nun ist auch Hilfe aus Oberfranken gekommen. Die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerk Naila haben am Morgen Material nach Blumsberg geliefert, das zur Brandbekämpfung eingesetzt werden soll. Sven Deubler, Zugführer des THW-Ortsverbands Naila:

Wegen der hohen Waldbrandgefahr in Sachsen bricht jetzt auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer seinen

Urlaub ab und besucht Regionen, die aktuell besonders von Waldbränden betroffen sind.