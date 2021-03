Rosenheim (dpa/lby) – In einem Wald in Rosenheim ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere hundert Quadratmeter standen in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Der Brand entstand demnach in dem stadtnahen Keferwald im Nordwesten der oberbayerischen Stadt. Zur Brandursache und möglichen Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben.

