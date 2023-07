Waldbrand bei Arzberg: Wind erschwert Einsatz

Die Warnung hört ihr hier ja immer wieder bei großer Trockenheit und Hitze: Es herrscht in diesen Tagen hohe Waldbrandgefahr. In einem Waldstück zwischen Schirnding und Arzberg ist es am Abend passiert, etwa 1500 Quadratmeter haben dort gebrannt. Ein schwerer Einsatz für die Feuerwehr:

Das sagt Armin Welzel, Einsatzleiter der Arzberger Feuerwehr.

Am Abend hatte es die Feuerwehr dann geschafft den Waldbrand zu löschen. Alle blieben unverletzt. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.