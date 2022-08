Waldbrände in der Sächsischen Schweiz: Entspannung aber keine Entwarnung

Rund 20 Fahrzeuge und 75 Feuerwehrleute aus dem Vogtland waren bisher im Einsatz in der Sächsischen Schweiz. Laut dem Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge sei aber mittlerweile eine leichte Entspannung der Waldbrand-Situation wahrzunehmen. Am Sonntag sind deswegen die bisher eingesetzten Kräfte ins Vogtland zurückgekehrt. Ganz gebannt ist die Gefahr allerdings noch nicht, denn zeitgleich zur Rückkehr der Einsatzkräfte hat es einen weiteren Hilferuf der Landedirektion Sachsen gegeben. Bis zum 21. August werden deswegen rund 30 weitere Kameradinnen und Kameraden von Feuerwehren aus dem Vogtlandkreis bei der Brandbekämpfung in der Sächsischen Schweiz aushelfen.

Seit Wochen halten schwere Waldbrände die Feuerwehren in der Sächsischen Schweiz in Atem. Die Landesdirektion Sachsen hatte deswegen bereits Hilfe von Feuerwehren aus dem Vogtland angefordert.

