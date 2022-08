Waldbrände in der Euroherz-Region: Hohe Belastung für Einsatzkräfte

Ob in Arzberg, Münchberg oder Hohenberg a. d. Eger – nahezu täglich berichten wir über einen Brand auf einem Feld, einer Wiese oder in einem Wald. Auch gestern ist es wieder zu einem Brand in einem Waldstück bei Kirchenlamitz im Landkreis Wunsiedel gekommen. Rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Bergwacht waren im Einsatz. Gerade bei den aktuellen Temperaturen stoßen sie dabei auch oft an ihre Grenzen:

… so Wieland Schletz, Kreisbrandrat im Landkreis Wunsiedel.

Fast vier Stunden hatte es gedauert, bis die Feuerwehren aus Kirchenlamitz und Niederlamitz den Brand unter Kontrolle hatten.