Waldblick II: Service-Wohnen in Bad Elster eröffnet

Möglichst lange selbstbestimmt wohnen – das wünschen sich die meisten Menschen. An der einen oder anderen Stelle braucht es aber doch Hilfe im Alter. Für diese Menschen bietet sich sogenanntes Service-Wohnen an. Das ist seit Oktober auch in Bad Elster möglich. Mit dem Waldblick II haben die Diakoniegesellschaft Sachsen, die Wohnungsbaugesellschaft Bad Elster und die Stadt einen Neubau geschaffen. Am Kuhberg sind 54 moderne Wohnungen entstanden, 30 sind bereits vermietet.

Neben einem Gemeinschaftsraum gibt es dort auch eine Tagespflege. Bei einem Schnuppertag können sich Interessierte die Tagespflege am Nachmittag (14-17 Uhr) selbst anschauen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Basteln im Advent“. Es gilt die 2G-Regel.