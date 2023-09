Am Wochenende soll das Wetter wieder ein bisschen schöner werden. Vielleicht wolltet ihr das nochmal zum Schwimmen nutzen. Im Schiedateich bei Schwarzenbach an der Saale gibt es jetzt allerdings den Verdacht auf Blaualgen. Die Stadt empfiehlt deshalb, die Wasserfläche zu meiden und nicht im Waldbad zu baden. Der Kiosk und der Biergarten haben bei schönem Wetter trotzdem geöffnet. Anfang der kommenden Woche will die Stadt über die weiteren Entwicklungen informieren.

(Symbolbild: Hofer Untreusee)