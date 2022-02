Waldbad Langer Teich in Selb: Einbruch und Brandstiftung bei Wasserwacht und Förderverein Langer Teich

Auf Facebook zeigt sich die Wasserwacht Selb schockiert. Grund ist ein Einbruch am Waldbad Langer Teich. Dort haben sich Unbekannte Zutritt zu zwei Hütten verschafft und einen nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet, teilt die Polizeiinspektion Marktredwitz auf Anfrage mit. Die Unbekannten sollen in die Hütte der Wasserwacht und die des Fördervereins Langer Teich eingebrochen sein. In beiden Hütten hat es danach gebrannt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge, liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und fahrlässiger Brandstiftung.