Wald- und Naturfriedhof: Planungen in der Stadt Schönwald laufen

In der Stadt Schönwald soll es schon bald einen Wald- und Naturfriedhof geben. Um dieses Projekt an der Sophienreuther Straße realisieren zu können, werden aktuell nicht nur die Behörden und Ämter, sondern auch die Öffentlichkeit für Anregungen mit einbezogen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einen Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst. Außerdem muss der Flächennutzungsplan abgeändert werden. Aus der forstwirtschaftlichen Fläche muss demnach ein Sondergebiet entstehen, um den Friedhof bauen zu können. Bürgermeister Klaus Jaschke rechnet damit, dass man bereits in ein paar Wochen den eigentlichen Änderungsbeschluss fassen kann und das Projekt dann auch realisieren kann.