Wald- und Flächenbrände in der Region: Enorme Belastung für Einsatzkräfte

Arzberg, Hohenberg an der Eger, Münchberg – In den letzten Tagen und Wochen hat es einige Wald- und Flächenbrände in der Region gegeben. Eine große Herausforderung für die Feuerwehrleute.

Besonders die Feuerwehrleute, die nahe an den Bränden agieren, müssen mit der enormen Hitze zurechtkommen. Sie müssen dabei die schwere Ausrüstung tragen. Lediglich Einsatzkräfte, die eher im Hintergrund arbeiten und zum Beispiel Leitungen legen, können Helm und Jacke abnehmen, sagt Reiner Hoffmann, Kreisbrandrat im Hofer Land. Wichtig sei bei solchen Einsätzen auch viel zu trinken.

Regelmäßig müsse man das Personal dort umtauschen, sagt Wieland Schletz, Kreisbrandrat im Landkreis Wunsiedel. Was Mensch und Material betreffe seien solche Einsätze Materialschlachten, so Schletz im Euroherz-Interview. Er schlägt vor, Feuerwehren sollten sich für solche Einsätze wieder mehr mit leichter Schutzkleidung ausrüsten. Diese sei in den letzten Jahren in Bayern ins Hintertreffen geraten.