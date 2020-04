Wald in Nürnberg brennt: Hohe Gefahr in Bayern

Nürnberg (dpa/lby) – Wegen des ungewöhnlich warmen und trockenen Wetters im April warnt Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) vor einer hohen Waldbrandgefahr in großen Teilen Bayerns. Betroffen sei vor allem Nordbayern, aber auch im Süden spitze sich die Lage zu.

In einem Wald in Nürnberg brannte es am Dienstag. 80 Feuerwehrleute waren im Stadtteil Moorenbrunn ausgerückt, sie konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, wie ein Sprecher sagte. Die Nachlöscharbeiten liefen aber noch bis in den Abend. In der vergangenen Zeit habe es immer wieder kleinere Waldbrände rund um Nürnberg gegeben, zuletzt in der Nacht zum Dienstag nahe des Flughafens. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes lag die Waldbrandgefahr in Nürnberg am Dienstag auf der höchsten Gefahrenstufe fünf.

Auch in den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg, Main-Spessart, Bad Kissingen, Roth, Neumarkt in der Oberpfalz, Nürnberger Land und Rhön-Grabfeld wird diese nach Angaben des Ministeriums jetzt schon zeitweilig erreicht. Einige Regierungsbezirke lassen die betroffenen Gebiete deshalb aus der Luft beobachten. Trockene Nadelstreu und am Boden herumliegende Zweige seien leicht entzündlich, warnte das Ministerium. Ein Funke oder eine achtlos weggeworfene Zigarette könnten folgenschwere Brände auslösen.