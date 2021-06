Wald der Zukunft: Forschungsprojekt soll in die Region

Wochenlang extreme Hitze, heftige Stürme und dann noch der Borkenkäfer: Den Fichten in unseren Wäldern geht es nicht gut mit dem Klimawandel. Wie der Wald der Zukunft aussieht, welche Baumarten diese Entwicklungen besser abkönnen, wie Boden und Gelände dazu beschaffen sein müssen – dazu soll in der Region Forschung stattfinden. Forstwirt Johannes Wurster aus Wirsberg arbeitet dazu an einem Konzept, schreibt der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel. Die Bürgermeister von Wirsberg, Neuenmarkt, Marktleugast und Stammbach wollen nun gemeinsam planen, um ein Forschungsprojekt in die Region zu holen. Schöffel hat den Kommunen Hilfe angeboten, wenn es um Verbindungen nach München und Kontakte zu Behörden geht.