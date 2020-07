Wahnsinns-Leistung: Crazy Runners laufen Frankenwaldsteig in unter einem Tag

Der Sommer bietet uns die Möglichkeit unsere Region neu kennenzulernen. Im Frankenwald gibt es zum Beispiel sehr schöne Wanderwege. Besonders lange kann man sich am Frankenwaldsteig aufhalten. Normale Wanderer brauchen dafür etwa zwei Wochen. Die Crazy Runners sind den jetzt in einer Zeit unter einem Tag abgelaufen. Das Team hat sich in mehrere Staffeln aufgeteilt und ist am Samstag um 12 Uhr in Hermes bei Marktleugast gestartet. Am Sonntag sind die Läufer dort wieder angekommen um 11 Uhr 55 und haben damit ihr Ziel erreicht, den Frankenwaldsteig in unter 24 Stunden abzulaufen.