Wahlveranstaltung in Helmbrechts: Von Brunn und Weil kommen

So kurz vor der Landtagswahl geben sich die Politiker in der Region die Klinke in die Hand. In dieser Woche war Freie Wähler-Chef Aiwanger in Marktredwitz, morgen kommt der bayerische SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn nach Helmbrechts. Mit dabei ist auch der niedersächsische Ministerpräsident und Landesvorsitzender der SPD Stephan Weil. Die beiden kommen auf Einladung der oberfränkischen Landtagsabgeordneten Klaus Adelt und Inge Aures. Die Veranstaltung im Bürgersaal beginnt um 18 Uhr.