Wahlumfrage: CDU in Hessen weiter vorn, Grüne dahinter

Die Landtagswahl in Hessen rückt näher - und damit auch die Frage: Welche Koalition könnte es künftig in Wiesbaden geben? Der (…)

Rhein offen für verschiedene mögliche Koalitionen in Hessen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) möchte gerne Ministerpräsidentin in Hessen werden. Doch die Umfragewerte der Sozialdemokraten (…)

ZDF-Politbarometer: CDU weiter stärkste Kraft in Hessen

Ausblick auf Landtagswahlen: Ampel-Test und zwei K-Fragen

Ob sich der Frust über die Regierungspolitik auch in Wahlergebnissen niederschlägt, wird sich am 8. Oktober in Hessen und Bayern (…)