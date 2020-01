Wahlpodium in Rehau: Zwei Kandidaten stellen sich am Abend den Fragen

In Rehau gibt’s heute Abend in der Ringerhalle einen Zweikampf politischer Natur. Beim Podium im Vorfeld der Kommunalwahl stellen Radio Euroherz und die Frankenpost den beiden Kandidaten alle brennenden Fragen.

Michael Abraham von der CSU möchte in seine dritte Amtszeit, Ulrich Scharfenberg probiert wie schon vor 7 Jahren sein Glück als Gegenkandidat. Themenschwerpunkte sind unter Anderem: wie kann Rehau noch attraktiver werden, wie steht es um die Projekte Arte Noah, Kornberg-Ausbau und Bahnhofs-Umbau, was soll sich an der Innenstadt tun, wie der Leerstand verschwinden? Fragen aus dem Publikum sind aber auch willkommen. Los geht’s um 19 Uhr in der Ringerhalle.