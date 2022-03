Wahlkreis Hof-Wunsiedel: Friedrich bleibt Vorsitzender der Bundeswahlkreiskonferenz

Der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich bleibt Vorsitzender der Bundeswahlkreiskonferenz im Bundestagswahlkreis Hof-Wunsiedel. Sein Stellvertreter ist auch weiterhin der Wunsiedler Landtagsabgeordnete Martin Schöffel. In seinem Bericht hatte Friedrich Kritik an der Ampel-Koalition geübt. Ihm ging es dabei vor allem um die Energiepreispolitik. Die Koalition hätte beim öffentlichen Personennahverkehr hauptsächlich die Großstädte im Blick, nicht aber den ländlichen Raum. Vergünstigte Bustickets könnten eigentlich nur Menschen in Ballungsgebieten nutzen. Die Union hätte zudem gefordert, die Mehrwertsteuer auf Benzin zu senken und die Energiesteuer dauerhaft zu reduzieren. Dieser Vorschlag sei, laut Friedrich, von der Regierung ebenfalls ungehört geblieben. Der CSU-Bundestagsabgeordnete versicherte aber, sich mit seinen Kollegen auch für die Interessen des ländlichen Raums stark zu machen.