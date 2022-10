Wahlkampfauftakt der SPD im Hofer Land: Erster Auftritt von Daniel Schreiner als Landtagskandidat

Die Sprüche werden markiger, die Forderungen lauter: Die Landtagswahlen im nächsten Jahr rücken immer näher und der Wahlkampf nimmt langsam Fahrt auf. Nachdem der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt nicht mehr antritt, wurde kürzlich Daniel Schreiner als Landtagskandidat bestimmt. Er ist Bürgermeister des Marktes Sparneck. Heute Abend absolviert Daniel Schreiner seinen ersten öffentlichen Auftritt als Landtagskandidat. Der SPD Politiker tritt gemeinsam mit dem SPD Bundestagsabgeordneten Jörg Nürnberger in Schwarzenbach an der Saale auf. Beginn ist um 19 Uhr im Hasenheim in Schwarzenbach. Themen sind der Ukrainekrieg, die Energiekrise und die Inflation. Auch Fragen von Bürgern wollen die Politiker beantworten.