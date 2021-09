Wahlkampf der SPD: Olaf Scholz in Hof

Am Sonntag (26.09.) ist Bundestagswahl. Jetzt laufen die letzten Wahlkampfveranstaltungen. Die wohl größte in der Euroherz-Region hat am Samstag stattgefunden. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz trat in der Hofer Freiheitshalle vor mehr als 700 Zuschauern auf. Dabei waren zahlreiche SPD-Politiker aus ganz Oberfranken aber auch die beiden Landesvorsitzenden Ronja Endres und Florian von Brunn. Olaf Scholz betonte in seiner Rede neben dem Klimaschutz vor allem die Themen der sozialen Gerechtigkeit: Rente, Bildung und die Erhöhung des Mindestlohns. Dabei war der SPD-Kanzlerkandidat gewohnt ruhig und sachlich.

Damit gehe unter anderem ein Bekenntnis zur Nato und der USA als wichtigen Partner einher.

Während der Veranstaltung kam es zu einer Protestaktion von Jugendaktivisten. Ausgerollte Plakate kritisierten vermeintliche Verwicklungen zwischen Olaf Scholz und der Warburg Bank. Nach dem Wahlkampfauftritt hat sich der derzeitige Vizekanzler und Bundesfinanzminister in das Goldene Buch der Stadt Hof eingetragen.