Wahlkampf: CSU und Grüne laden zu Diskussionen

Wie wertvoll Pflegekräfte für die Gesellschaft sind, hat die Corona-Pandemie schmerzlich vor Augen geführt. Finanziell und personell muss sich in der Branche künftig was tun. Wie geht es in der Pflege weitergehen soll, damit beschäftigen sich heute die Kreisverbände der Frauenunion in Hochfranken. Nach Rehau geladen ist der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete und Spitzenkandidat der hiesigen CSU, Hans-Peter Friedrich. Außerdem Experten aus der Pflege. Die Veranstaltung ist jedoch nur für geladene Gäste.

Die Grünen haben sich die Bundes-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt nach Hof eingeladen. Am Theresienstein gehts schwerpunktmäßig ums Thema ‚Wirtschaft und Klima ohne Krise‘. Göring-Eckardt wird hier mit dem hochfränkischen Bundestagskandidaten der Grünen, Ralf Reusch, ins Gespräch kommen. Los gehts um 18 Uhr mit Musik, 18 Uhr 30 beginnt der offizielle Teil.