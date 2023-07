Wahlkampf: Bayerischer Grünen-Chef kommt nach Naila

In diesem Sommer ist die Chance recht groß, einen prominenten Politiker in der Region zu treffen, denn es ist Wahlkampf. Ministerpräsident Markus Söder besucht zum Beispiel am Sonntag das Selber Wiesenfest und läuft im Festzug mit.

Heute schon kommt der Parteivorsitzende der bayerischen Grünen nach Naila ins Bahnhofsbistro Gleis EiNS. Dort wollen sich auch die beiden Direktkandidatinnen der Hofer Grünen für die Landtags- und Bezirkswahl Swanti Bräsecke-Bartsch und Claudia Schmidt vorstellen. Beginn ist um 19 Uhr.