Wahlherbst: Heiko Tröger tritt in Röslau als Bürgermeisterkandidat an

Am 8. Oktober wählen wir in Bayern wieder einen neuen Landtag. Für die wahlberechtigten Bürger in Röslau im Landkreis Wunsiedel steht dann aber eine weitere Wahl an: Nämlich die des Gemeindeoberhauptes. Wie der CSU-Ortsverband mitteilt, will sie den aktuell zweiten Bürgermeister Heiko Tröger ins Rennen schicken. Am Wochenende haben sich die Vorstandsmitglieder einstimmig für Tröger ausgesprochen, die offizielle Nominierungsveranstaltung soll im Juni stattfinden. Heiko Tröger ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder, sein Vater war selbst im Gemeinderat, in dem Tröger „Junior“ seit 2013 Mitglied ist. Er arbeitet bei der Firma Scherdel und engagiert sich bei der Feuerwehr. Seit 2020 ist Tröger zweiter Bürgermeister der Gemeinde Röslau.

© CSU