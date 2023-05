Wahlherbst: AfD Oberfranken platziert Kandidaten

Bei unseren Nachbarn in Thüringen ist die AfD nach aktuellen Umfragen stärkste Partei… wenn wir in Bayern im Herbst einen neuen Landtag wählen, käme die Alternative für Deutschland laut jüngsten Erhebungen auf etwa zehn Prozent und wäre damit tatsächlich gleich auf mit den Freien Wählern und der SPD.

Für Oberfranken hat der AfD Bezirksverband nun seine Kandidaten für die anstehende Wahl platziert. Die Liste führt Martin Böhm an, Abgeordneter für Coburg und Lichtenfels. Der Helmbrechtser Oliver Koller, Kandidat für den Wahlkreis Hof, kommt auf Platz 3. Für Kulmbach-Wunsiedel geht bekanntlich Georg Hock ins Rennen. Er ist Fünfter auf der Liste.

Detlef Scharf aus Hof geht für die Bezirkstagswahl auf Platz 3 an den Start. Für Kulmbach-Wunsiedel möchte Christian Engel in den Bezirkstag. Er ist der sechste auf der Liste.

Gewählt wird in Bayern am 8. Oktober.