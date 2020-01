Wahlforum in Münchberg: Spannende Debatte in der Judohalle

Wie geht es mit dem Götz-Areal weiter – was bringt „Kulcity“ – was passiert nach der Sanierung mit dem Schützenhaus – wo kommt die Grund- und Mittelschule hin – oder wie bekommt man die Parksituation am Klinikum in den Griff? All diese Themen sind am Abend in der vollbesetzten Münchberger Judohalle bei der gemeinsamen Podiumsdiskussion von Radio Euroherz und der Frankenpost anlässlich der Kommunalwahl am 15. März zur Sprache gekommen. Rainer Ott von der Münchberger Wählergemeinschaft, Thomas Schnurrer von der CSU und SPD-Amtsinhaber Christian Zuber haben sich dabei den Fragen gestellt.

Die komplette Veranstaltung gibt’s hier zum Nachhören.

Die Tour von Radio Euroherz und Frankenpost geht bereits heute weiter – ab 19 Uhr in der Ringerhalle in Rehau.

Alle Termine in der Übersicht gibt es hier.