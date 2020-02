Wahlforum in Hof: Frankenwaldbrücken bestimmen Landratswahl

So langsam wird es ernst in Sachen Kommunalwahl. Die Listen stehen seit dieser Woche endgültig fest, die Kandidaten touren durch die Region. Jetzt muss nur noch jeder seine Wahlentscheidung treffen. Radio Euroherz und die Frankenpost helfen euch dabei mit unserem Wahlforum. Heute treffen die Hofer Landratskandidaten aufeinander.

Für die größte Diskussion dürften wohl die geplanten Frankenwaldbrücken über das Höllen- und Lohbachtal sorgen, da sind die Befürworter genauso laut wie die Gegner. Aber auch für andere Tourismusprojekte, den Klimawandel oder den Öffentlichen Personennahverkehr müssen die Kandidaten eine Antwort haben. Gegen den amtierenden Landrat Oliver Bär von der CSU treten Klaus Adelt von der SPD und Klaus Horn von der FDP an. Wir diskutieren mit ihnen heute Abend um 19 Uhr in der Bürgergesellschaft in Hof.