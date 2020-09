Wahlen: VER Selb wählt heute seinen neuen Vorstand

Beim den Selber Wölfen geht es aktuell sehr spannend zu. Zum Einen steht noch die Entscheidung aus, wie es genau mit der Saison weiter geht. Zum anderen gehts heute (DO) darum, wer während der Saison überhaupt an der Spitze der Wölfe steht. Bei der Mitgliederversammlung heute fällt die Entscheidung, ob Jürgen Golly mit seinen Mitstreitern Thomas Manzei und Andreas Golbs nochmal für zwei Jahre den Vorstand bildet oder ob es einen Wechsel gibt. Manzei hat vor geraumer Zeit bereits schon einmal leise seinen möglichen Abschied angekündigt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des VER Selb. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, Radio Euroherz ist für euch vor Ort.