Wahlen im Vogtland: Neben dem Landrat werden auch Bürgermeister gewählt

Der Vogtlandkreis sucht einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin, nachdem sich Amtsinhaber Rolf Keil nicht mehr zur Wahl stellt. Die Vogtländer haben morgen die Wahl zwischen fünf Kandidaten. Es handelt sich um Thomas Hennig von der CDU, Roberto Rink von der AfD, Janina Pfau von den Linken, Thomas Fiedler von der SPD und der parteiunabhängige Kandidat Uwe Drechsel. Sollte keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, kommt es zur Stichwahl. Der zweite Wahlgang wäre am 3. Juli. Neben der Landratswahl stehen in vielen Städten im Vogtland auch Bürgermeisterwahlen an. Darunter zum Beispiel in Auerbach, Bad Elster, Falkenstein, Markneukirchen, Elsterberg und Treuen.