Wahlen im Hofer Land: Das sind die Ergebnisse

Das Hofer Land hat seine Kreuzchen gesetzt und gewählt. In der Stadt Hof kommt es zur Stichwahl zwischen Harald Fichtner von der CSU und Eva Döhla von der SPD. Oliver Bär bleibt Landrat von Hof. Neben diesen beiden Entscheidungen, sind aber natürlich auch weitere gefallen.

In Naila bleibt Amtsinhaber Frank Stumpf Bürgermeister – er hat die Wahl ziemlich eindeutig mit fast 80 Prozent gewonnen. Auch in Rehau bleibt der Bürgermeister-Posten gleich besetzt: Michael Abraham von der CSU steht auch die kommenden sechs Jahre an der Spitze von Rehau. Christian Zuber von der SPD ist in den vergangenen sechs Jahren der Münchberger Bürgermeister gewesen und wird es auch bleiben. Er hat fast 72 Prozent Stimmen bekommen. Auch in Helmbrechts ist das Ergebnis eindeutig gewesen: Stefan Pöhlmann haben fast 79 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme gegeben. Damit bleibt er klar der Helmbrechtser Bürgermeister.