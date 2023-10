Die Landtagswahl hat auch in der Region wieder mehr Wählerinnen und Wähler an die Urnen gelockt. Damit bestätigen die hiesigen Stimmkreise den bayernweiten Trend. Im Stimmkreis Hof lag die Wahlbeteiligung bei fast 71 Prozent. Im Stimmkreis Wunsiedel/Kulmbach sind es wie beim letzten Mal etwas mehr. Hier sind sogar fast 73 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl gegangen. Bei der Landtagswahl 2018 waren es in beiden Stimmkreisen jeweils etwa zwei Prozentpunkte weniger.