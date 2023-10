In Marktredwitz hat ein Mann am Abend die Auszählung der Stimmen zur Landtagswahl gestört. Passiert ist das in der Grundschule in der Bauerstraße. Der Wahlvorstand hat daraufhin die Polizei gerufen. Die hat dem 59-Jährigern einen Platzverweis ausgesprochen. Das hat den Störenfried aber nicht beeindruckt… die Beamten haben ihn in Gewahrsam genommen – dort musste er bleiben, bis die Auszählung der Wahl beendet war.