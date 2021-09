Russlands Wahlkommission will Beschwerden prüfen

Moskau (dpa) – Unter weitgehendem Ausschluss prominenter Oppositioneller hat in Russland die dreitägige Parlamentswahl begonnen. (…)

Wahl in Russland gestartet – Beobachter kritisieren Betrug

Moskau (dpa) – Von Wahlkampf ist in Russland abgesehen von Plakaten wenig zu spüren. «Wählen wir zusammen», heißt es auf einem (…)

Regierungsbildung in Bulgarien gescheitert

Sofia (dpa) – In Bulgarien ist die Bildung einer neuen Regierung abermals gescheitert. Staatspräsident Rumen Radew löste am in (…)