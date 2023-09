Wahl im Oktober: Falsche Stimmzettel im Landkreis Tirschenreuth

Endspurt zur Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern am 8. Oktober. Ihr habt in den vergangenen Tagen vielleicht schon eure Wahlbenachrichtigungen zugeschickt bekommen. Wer per Briefwahl wählt, hat eventuell schon die Stimmzettel zuhause.

Im Landkreis Tirschenreuth solltet ihr aber genau hingucken, was auf den kleinen blauen Stimmzetteln zur Bezirkstagswahl steht. Das rät das Landratsamt. Der Grund: In Weiden haben zwei Briefwähler Stimmzettel zur Bezirkswahl im Stimmkreis Tirschenreuth bekommen. Das könnte im Umkehrschluss bedeuten, dass auch im Landkreis Tirschenreuth falsche Stimmzettel im Umlauf sind, möglicherweise aus dem Stimmkreis Weiden. Wenn bei den Wahlunterlagen etwas nicht passt, meldet euch bitte bei eurer Gemeinde!

Der Stimmkreis 307 Tirschenreuth als Teil des Wahlkreises Oberpfalz besteht aus den

Gemeinden des Landkreises Tirschenreuth sowie den Gemeinden Grafenwöhr,

Windischeschenbach und den Verwaltungsgemeinschaften Eschenbach i. d. OPf. (bestehend aus den Gemeinden Eschenbach i. d. OPf., Neustadt am Kulm, Speinshart), Kirchenthumbach, (Kirchenthumbach, Schlammersdorf, Vorbach) und Pressath (Pressath, Schwarzenbach, Trabitz) des Landkreises Neustadt a.d.Waldnaab.