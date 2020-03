Wahl im Landkreis Wunsiedel: Einwohner bestätigen ihre Bürgermeister

Die Menschen im Fichtelgebirge sind offenbar mit dem zufrieden, was in ihrer Stadt passiert. In den großen Kommunen bleibt nach der Kommunalwahl alles beim Alten. Oliver Weigel von der CSU ist mit 95 Prozent als Oberbürgermeister von Marktredwitz deutlich im Amt bestätigt. Er hatte allerdings auch keinen Gegenkandidaten:

Auch in Selb bleibt Ulrich Pötzsch von den Aktiven Bürgern mit 86 Prozent Oberbürgermeister. Walter Wejmelka von der SPD und Susann Fischer von den Grünen sind keine Gefahr gewesen. Und in Arzberg konnte sich Amtsinhaber Stefan Göcking von der SPD gegen Michael Fuchs von der CSU durchsetzen.