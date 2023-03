Die Wahl des neuen Landesbischofs oder der neuen Landesbischöfin der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern ist am Montag in München ohne Ergebnis geblieben. Im sechsten und damit letzten Wahlgang erzielte weder die Landshuter Dekanin Nina Lubomierski noch der Münchner Regionalbischof Christian Kopp die erforderliche absolute Mehrheit.