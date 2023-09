Wahl der Weinkönigin: Franken ruft zur Unterstützung auf

Die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann könnte an diesem Freitag die 75. Deutsche Weinkönigin werden. Bei einem Vorentscheid hatten sich fünf Kandidatinnen für das Finale am 29. September qualifiziert. Der Fränkische Weinbauverband rief am Montag dazu auf, Brockmann bei der Wahl via Online-Voting auf www.meinSWR.de zu unterstützen. Die Kandidatin, die am meisten Online-Stimmen auf sich vereint, erhalte die Deutsche Weinkrone, teilte der Verband in Würzburg mit.

Brockmann und die Konkurrenz hatten die Jury am Samstag im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße unter anderem mit Weinwissen und Schlagfertigkeit überzeugt. Insgesamt konkurrierten bei dem Vorentscheid zwölf Kandidatinnen.

Für das Finale qualifizierten sich neben der 24-Jährigen, die in Haibach (Landkreis Aschaffenburg) wohnt, auch Sarah Röhl (Mosel), Jessica Himmelsbach (Baden), Katja Föhr (Rheingau) und Lea Baßler (Pfalz).

Gesucht wird die Nachfolgerin der amtierenden «Majestät» Katrin Lang (Weinbaugebiet Baden). Die Weinkönigin repräsentiert den Rebensaft ein Jahr lang bei vielen Anlässen im In- und Ausland.

Brockmann ist die 65. Fränkische Weinkönigin. Das Amt wird in der Regel jährlich neu vergeben. Die Weinkönigin absolviert jährlich etwa 400 Termine für die Winzer und ihren Weinbau in Bayern, Deutschland und im Ausland.

Franken ist mit 99 Prozent der mehr als 6300 Hektar Anbaufläche das wichtigste Weinanbaugebiet in Bayern. Es gibt etwa 2900 Winzer.