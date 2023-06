Wagner-Sängerin Gabriele Schnaut mit 72 Jahren gestorben

Die Hamburger und Bayerische Kammersängerin Gabriele Schnaut ist tot. Die gefeierte Wagner-Interpretin starb am Montag im Alter von 72 Jahren, wie ihr Management am Dienstag mitteilte. Die in Mannheim geborene Künstlerin studierte zunächst Violine, später Gesang und war vorerst als Mezzosopranistin erfolgreich. Ihr erstes festes Engagement erhielt sie 1976 an der Staatsoper Stuttgart. Ein Jahr später gab sie ihr Debüt bei den Bayreuther Festspielen. Es folgten weitere Engagements am Staatstheater Darmstadt (1978-1980), am Nationaltheater Mannheim (1980-1986) und an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf (1986-1990).

1985 wechselte sie ins hochdramatische Sopran-Fach und konnte hier vor allem mit Wagner- und Strauss-Partien begeistern. Dem Publikum werde sie laut Wiener Staatsoper mit ihren Auftritten als stimmgewaltige und überaus charismatische Interpretin von allen drei Brünnhilden im «Nibelungenring», als Isolde («Tristan und Isolde»), Kundry («Parsifal»), Elektra, Färberin («Die Frau ohne Schatten»), Ortrud («Lohengrin») und «Turandot» in Erinnerung bleiben. 1995 wurde Schnaut zur Hamburger Kammersängerin ernannt, 2003 zur Bayerischen Kammersängerin. Für ihre Verdienste erhielt sie 2006 den Bayerischen Verdienstorden.