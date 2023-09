Wagenknecht: Ukraine-Hilfen für Steuerzahler untragbar

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Bei einem russische Luftangriff auf einen Markt in der Ukraine sterben mindestens 17 Menschen. Die ukrainische Armee kämpft sich indes (…)

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Der ukrainische Präsident Selenskyj will nach einem Truppenbesuch Forderungen seiner Soldaten erfüllen, die bessere Ausrüstung wollen. (…)

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Prinz Harry über die Leere nach dem Kampfeinsatz

Am 9. September eröffnet Prinz Harry in Düsseldorf die «Invictus Games» für an Körper und Psyche verletzte Soldatinnen und Soldaten. (…)