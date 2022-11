Ein 37-Jähriger ist aus seinem Auto geschleudert worden, als dieses in Rosenheim gegen einen Baum gefahren und umgekippt ist. Er (…)

Autofahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Eine Autofahrerin ist in Haag in Oberbayern (Landkreis Mühldorf am Inn) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Aus (…)