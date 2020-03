Waffenfund im Wald

Mariaort (dpa/lby) – Ein Kletterer hat in der Oberpfalz eine Kiste mit mehreren Waffen gefunden. Insgesamt 14 Revolver und Pistolen hätten sich in der Holzkiste befunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Kletterer habe die Waffen bereits am 18. Januar in einem Waldstück bei Mariaort (Landkreis Regensburg) entdeckt. Seitdem ermittelt die Kripo Regensburg dazu. Eine verdächtige Person sei zwar am vergangenen Freitagabend in der Nähe des Waffenfundorts gesehen worden, hieß es. Dann verlor sich aber die Spur wieder.